Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

A mulher de 43 anos foi atacada a facadas pelo ex-companheiro no final da noite desta terça-feira (17), na primeira Travessa Canto Livre, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher de 43 anos, identificada como Maria Luciana da Silva, foi morta a facadas no final da noite desta terça-feira (17), no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana. O suspeito teria se escondido em um banheiro no quintal da casa e atacado a vítima.

O crime aconteceu dentro de casa na primeira travessa Canto Livre.

Segundo a Polícia, a vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito.

Familiares relataram que o ex-companheiro estaria escondido em um banheiro localizado do lado de fora da residência. Quando ela se aproximou, ele a atacou com diversos golpes de faca.

Apesar de estarem separados, conforme a Polícia, a vítima ainda mantinha um relacionamento com o suspeito enquanto continuava se relacionando com o atual companheiro.

Maria Luciana chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada, mas teve o óbito confirmado pouco tempo após dar entrada.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.

