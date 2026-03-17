Centro TEA para adolescentes no Recife deve ser entregue até o fim do mês, diz prefeitura

Unidade em Santo Amaro também vai abrigar a nova Central de Alergologia do município

Centro TEA entra em fase final de obras (Foto: Divulgação)

As obras do primeiro Centro TEA voltado exclusivamente para adolescentes no Recife estão na fase final e têm previsão de conclusão até o fim deste mês. A unidade está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Santo Amaro.

O espaço terá capacidade para cerca de 2,5 mil atendimentos mensais, atendendo jovens entre 14 e 21 anos. Com a inauguração, a rede municipal passará a contar com oito unidades voltadas ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a vistoria, o prefeito João Campos destacou que a "unidade vai garantir terapias e suporte multiprofissional para além da infância, com atendimento adequado a essa fase da vida”.

A estrutura contará com consultórios e salas para atividades em grupo, com equipes formadas por profissionais de áreas como psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, serviço social e nutrição. Também estão previstas atividades complementares nas áreas de educação física, arte-educação e psicopedagogia. O investimento informado para a obra é de R$ 600 mil.

Segundo a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, a proposta é ampliar o acompanhamento dos pacientes. “Com essa unidade, vamos acompanhar os adolescentes a partir dos 14 anos, com foco em socialização, autonomia e qualificação para inclusão social e profissional”, disse.

O local também vai concentrar a nova Central de Alergologia do Recife, que atende pacientes da Região Metropolitana e do interior do estado. A expectativa é de que o serviço realize até 4.500 atendimentos mensais, incluindo testes alérgicos e exames.

Atualmente instalada na Avenida João de Barros, também em Santo Amaro, a Central será transferida para o novo endereço. De acordo com a prefeitura, o espaço foi projetado para atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e contará com uma equipe de 62 profissionais, entre eles 11 médicos alergologistas.



