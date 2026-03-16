Interdição parcial da BR-232 não gera congestionamento nas primeiras horas desta segunda (16)

Trecho entre Moreno e Vitória de Santo Antão da BR-232 foi interditado no começo da manhã desta segunda para realização de obras de recuperação da pista; até o meio dia não foi registrado congestionamento

Obras na BR-232 tiveram início nesta segunda-feira (16) (DIVULGAÇÃO/ASCOM DER-PE)

Teve início, na manhã desta segunda-feira (16), a interdição parcial da BR-232, entre os municípios de Moreno e Vitória de Santo Antão, para realização de obras de recuperação da pista, segundo o Departamento de Estrada e Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Até o meio dia não houve registro de grande retenção no trecho que vai do km 11 ao 27 da rodovia federal, sentido capital-interior.



A reportagem do Diario de Pernambuco simulou, via aplicativo Waze, o tempo de viagem, partindo de Santo Amaro, na região central do Recife, até Gravatá, no Agreste.



O app indicou uma previsão de 1h22, tempo dentro dos padrões para percorrer os 82km de distância entre os dois pontos.



Conforme o DER-PE, a previsão é de que as obras, nos 26km de pista, sejam concluídas no dia 30 de março.



A intervenção prevê a execução de microrrevestimento, técnica que consiste na aplicação de uma nova camada de asfalto sobre o pavimento, exceto nos trechos com placas de concreto, segundo o órgão.