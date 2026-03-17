Falsos dentistas são autuados por exercício ilegal da profissão em Carpina

Materiais usados por falsos dentistas em Carpina (Foto: Divulgação/CRO-PE)

Quatro pessoas foram autuadas nesta terça-feira (17) por exercício ilegal da Odontologia durante uma operação realizada em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A ação foi conduzida pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco e também resultou na interdição ética dos estabelecimentos fiscalizados.

Segundo as equipes, os locais apresentavam indícios de atendimento direto à população por pessoas sem habilitação profissional. Durante as vistorias, foram encontradas moldagens dentárias, registros de procedimentos realizados e até pacientes aguardando atendimento, além de condições consideradas insalubres.

Ainda de acordo com a fiscalização, os estabelecimentos funcionavam sem registro no conselho de classe e não possuíam responsável técnico, o que agrava a irregularidade.

A Polícia Civil lavrou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) contra os envolvidos, que vão responder por exercício ilegal da profissão. As condutas podem se enquadrar no artigo 282 do Código Penal e no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.

O CRO-PE reforçou que procedimentos odontológicos devem ser realizados apenas por profissionais devidamente habilitados e alertou para os riscos à saúde causados por atendimentos clandestinos. Denúncias podem ser feitas por meio do site oficial do conselho.