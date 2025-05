Dentistas são indiciados por exercício irregular da profissão no Recife

A clíncia fica localizada no Centro do Recife e dois profissionais foram indiciados

Caso é investigado sob sigilo pelo Conselho regional de Odontologia (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma clínica odontológica localizada no bairro de Joana Bezerra, na área central do Recife, foi alvo de denúncias por parte de pacientes que realizaram procedimentos estéticos no local. O caso veio a público recentemente e duas pacientes conversaram com a equipe de reportagem do Diario de Pernambuco.

Dois dentistas que atuam na clínica foram indiciados pela Polícia Civil por exercício irregular da profissão. Os profissionais foram alvo de diversas denúncias e uma delas partiu da instrutora de pilates Kalina Galindo, de 48 anos. Ela conta que buscou a clínica para fazer uma cervicoplastia (procedimento cirúrgico que visa melhorar a aparência do pescoço, eliminando a papada, a flacidez e as rugas), mas teve complicações.

“O erro houve não só comigo e existem várias denúncias na delegacia, vários processos em andamento, várias vítimas desse mesmo casal. Então, assim, o que a gente está realmente querendo é pressionar o Conselho Regional de Odontologia, estamos indo para o Conselho Federal de Odontologia porque esse casal em específico não tem especialização em harmonização facial”, destaca Kalina, que buscou os dentistas em junho de 2024.

A instrutora destacou que encontrou a clínica através das redes sociais e que confiou no que era mostrado pelos dentistas.

“Na minha ignorância e na minha inocência eu fui acreditando que qualquer cirurgião odontológico poderia fazer esses tipos de procedimentos. E também eu não sabia que ele iria fazer um lifting facial em mim. Eu fui achando que seria uma lipo de papada mecânica, que dá um cortezinho embaixo do queixo e faz a lipo. Mas mesmo assim ele não poderia ter feito porque não tem especialidade. Eu fui realmente na inocência, acreditando naquele encanto e fui fazer o procedimento. Somente depois eu fiz essa pesquisa e vi que eles não tinham nenhuma especialização”, relata.

Kalina conta que após o procedimento sofreu com sensação de enforcamento e que ainda faz fisioterapia para recuperar os movimentos. Ela conta que procurou as autoridades policiais pouco tempo depois do lifting facial, intervenção que o dentista não estaria apto a fazer.Uma outra cirurgia está marcada com um cirurgião plástico para corrigir o problema.

Além dela, a advogada Raphaela Neiva, de 40 anos, procurou a clínica para retirar a flacidez da “papada” e foi convencida pelos dentistas a fazer a intervenção.

“Eles não aferiram minha pressão, não pediram nenhum exame, não pediram nada. Só perguntaram se eu tinha alergia a alguma coisa e eu preenchi um formulário básico. Me deram uma medicação, eu sentei na cadeira e apaguei”, conta Raphaela, que sofreu com inchaços e sangramentos após o procedimento.

A advogada ainda relatou que tentou entrar em contato com o consultório diversas vezes após acordar com o sangramento. O retorno só veio dias depois através de mensagem por meio de uma secretária, o que não tranquilizou a paciente.

Ao entrar em contato com um cirurgião plástico, a advogada entendeu a gravidade da situação. Segundo ele, uma artéria teria sido furtada na intervenção e os dentistas não souberam como solucionar o problema de forma correta. Raphaela acumulou edemas por diferentes partes do corpo.

O Conselho Regional de Odontologia informou que “os processos ético-disciplinares tramitam sob sigilo, conforme as Resoluções CFO nº 118/2012 e nº 59/2004, assegurando os direitos das partes envolvidas”.

“Nos casos em que a atuação profissional possa representar risco à saúde ou à integridade física dos pacientes, poderá ser aplicada a suspensão cautelar do exercício profissional, conforme previsto na Resolução CFO nº 237/2021. Todas as medidas adotadas observam os princípios legais e éticos que regem a atuação da Autarquia”, frisou o CRO.