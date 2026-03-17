Recife abre 10 mil vagas gratuitas em cursos de inteligência artificial e nuvem

Programa em parceria com a AWS oferece capacitação online para estudantes, profissionais e empreendedores

Cursos de inteligência artificial e nuvem no Recife (Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife anunciou a abertura de 10 mil vagas gratuitas para cursos de inteligência artificial e computação em nuvem, por meio do programa AWS Treina Brasil, lançado nesta terça-feira (17) em parceria com a Amazon Web Services. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet.

A iniciativa é voltada a estudantes, jovens em situação de vulnerabilidade, profissionais em transição de carreira, empreendedores e pequenas e médias empresas. Os cursos são totalmente online e podem ser acessados de forma flexível, de acordo com a disponibilidade dos participantes.

O programa faz parte do maior plano de capacitação já realizado pela AWS no país, com meta de qualificar 1 milhão de pessoas até 2028. No Recife, a ação busca ampliar o acesso à formação tecnológica e preparar a população para o mercado digital.

Entre os conteúdos oferecidos estão inteligência artificial, aprendizado de máquina, fundamentos de computação em nuvem e transformação digital, além de certificações reconhecidas pelo mercado.

O lançamento foi realizado no Porto Digital, reforçando o papel da cidade como um dos principais polos de inovação do país. A expectativa é que a iniciativa fortaleça o ecossistema local, aumente a qualificação profissional e amplie as oportunidades de inclusão digital.