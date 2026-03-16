João Campos se pronuncia sobre ataque a escola em Pernambuco: "Triste e preocupado"
O prefeito do Recife usou as redes sociais para comentar o caso do garoto que feriu três colegas em sala de aula
Publicado: 16/03/2026 às 17:30
Prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Foto: Marina Torres / DP Foto)
Principal adversário da governadora Raquel Lyra (PSD) na corrida eleitoral deste ano, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), falou sobre ataque ocorrido em uma escola estadual em Barreiros, na Zona da Mata Sul, nesta segunda (16).
“Extremamente triste e preocupado”, declarou o gestor da capital, nas redes sociais. Um garoto foi apreendido após esfaquear três adolescentes em uma sala de aula da Escola Cristiano Barbosa e Silva.
“O fato de ter sido um adolescente atacando três garotas expõe mais uma vez o aumento de casos de violência contra as mulheres que tanto alertamos, uma situação que deve ser seriamente combatida”, acrescentou o prefeito.
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O prefeito do Recife disse ainda que “não podemos deixar que jovens cresçam assistindo crimes assim, normalizem esse tipo de atrocidade e reproduzam isso” e desejou boa recuperação às vítimas.