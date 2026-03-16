Socorrista do Samu morre em acidente de moto a caminho de um atendimento em Porto de Galinhas

O socorrista do Samu sofreu o acidente enquanto se deslocava para um atendimento de emergência em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco

Técnico de enfermagem Arlan Monteiro da Silva (Foto: Reprodução/redes sociais)

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Arlan Monteiro da Silva, de 39 anos, morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na tarde deste domingo (15), em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com informações extraoficiais, ele estava se deslocando para realizar um atendimento de emergência quando perdeu o controle da direção na PE-009.

Uma segunda equipe de resgate que vinha logo atrás prestou os primeiros socorros, mas apesar dos esforços, Arlan acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Porto de Galinhas. “As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso”, destacou a Polícia Civil de Pernambuco.

Homenagens

Em nota, o Samu Metropolitano do Recife expressou profundo pesar pelo falecimento do profissional do Samu Ipojuca, ocorrido após um trágico acidente enquanto estava em atendimento a uma ocorrência.

“Arlan desempenhava sua missão com dedicação, coragem e compromisso com a vida, honrando diariamente o propósito do serviço de urgência e emergência: salvar vidas.Sua partida deixa uma lacuna imensa entre colegas, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com sua generosidade e profissionalismo.

Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com toda a equipe do SAMU de Ipojuca, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, disse.

No Instagram, o Samu em conjunto com Samu Ipojuca manifestaram suas profundas condolências.



“É com grande tristeza que informamos o falecimento de Arlan Monteiro da Silva. Nossas mais sinceras condolências à esposa, filhos, pais, parentes e amigos nesse momento doloroso”, destacou o Samu em nota oficial.

“Que todos nós encontramos consolo nas memórias, cuidado e amor que ele deixou como legado”, disse o Samu Ipojuca.

O Grupo de Motociclista de Atendimento às Urgências de João Pessoa (PB) também deixou suas condolências após a perda de uma "Águia".

“O Grupo de Motociclista De Atendimento às Urgências de João Pessoa PB, manifesta profundo pesar pelo falecimento de um Águia, ocorrido em Ipojuca PE, que após um mal-estar súbito e colidiu em um objeto fixo durante seu deslocamento. Mesmo à distância, a perda de um Águia que compartilha a rotina e os desafios sobre duas rodas é sentida por toda a nossa categoria.

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de ocorrência neste momento de dor.”

Outros órgãos como o Atendimento Pré-hospitalar de Resgate rodoviário (APH) e o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) também deixaram suas homenagens ao colega de farda.

Sepultamento

O velório de Arlan Monteiro da Silva ocorrerá na tarde desta segunda (16) , a partir das 14h, no Memorial Guararapes - Cemitério e Crematório localizado na BR-101, KM 79, no bairro de Jardim Jordão, no município de Jaboatão dos Guararapes.

O sepultamento está previsto para as 16h30.

