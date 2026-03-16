Quadrilha envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo de operação que cumpre 31 mandados em 5 estados

A operação Teia cumpriu na manhã desta segunda (16), 31 mandados em 5 estados contra uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma quadrilha organizada envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo de 31 mandados da Polícia durante a Operação Teia, deflagrada na manhã desta segunda-feira (16). Os cumprimentos ocorreram em 5 estados.

Segundo a Polícia, do total de mandados, 13 foram de prisão e 18 de busca e apreensão domiciliar, além de bloqueios de ativos financeiros.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Toritama, nas cidades de Itaquitinga, Lagoa do Carro, João Alfredo, Limoeiro, Bom Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Brejo da Madre de Deus, Vertentes do Lério e Recife, em Pernambuco.

As ordens também se estendem para os estados de Alagoas, Sergipe, Paraná e Paraíba.

As investigações tiveram início em setembro de 2022. Conforme a corporação, na execução foram empregados 100 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação contou com o apoio da Diretoria de inteligência da PCPE (DINTEL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD) e das polícias civis dos estados de Alagoas, Sergipe e Paraná.

