Mercado São José celebra 150 anos com serviços gratuitos e bolo comemorativo

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio do programa Recentro e Secretaria de Turismo e Lazer, edição de setembro do evento oferecerá, gratuitamente, diversos serviços à população e homenagens a um século e meio de existência do Mercado São José e a festa de Nossa Senhora da Penha

Mercado São José celebra 150 anos (Foto: Divulgação)

O Mercado São José, um dos principais símbolos históricos do Recife, completa 150 anos neste sábado (6) e a data será marcada por um evento promovido pela Prefeitura do Recife, na Praça Dom Vital, das 9h às 15h. A programação vai oferecer serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer, além de atrações culturais e um bolo cenográfico de 10 quilos.

Durante o evento, a população terá acesso a exames de mamografia, aferição de pressão arterial, avaliação do índice de massa corporal, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, além de orientações sobre saúde bucal e sessões de auriculoterapia.

Também será possível emitir gratuitamente a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, fazer encaminhamentos para o CadÚnico, receber orientações de prevenção à violência contra a mulher e participar de consultas jurídicas, psicossociais e de crédito. Crianças e famílias poderão aproveitar atividades recreativas como escalada inflável, arena baby kids e brincadeiras de rua.

A festa terá ainda atrações musicais com DJ Paty Alves, Bloco O Bonde e Carlinhos Monteverde, além de uma feira de artesanato, exposição arqueológica sobre o mercado e homenagens aos permissionários mais antigos. A programação se estende para a Basílica da Penha, onde, às 15h, acontece o concerto da Orquestra Rockfônica pelo projeto Música na Igreja.