Procon autua mais dez postos de combustíveis no Recife por aumento de preços sem justificativa

Fiscalização chegou ao terceiro dia e já soma 32 estabelecimentos notificados na capital

Procon fiscaliza postos de combustível (Dalila Barreto)

Mais dez postos de combustíveis foram autuados nesta sexta-feira (13) pelo Procon Recife por aumento de preços sem justificativa. A ação faz parte da operação de fiscalização iniciada na quarta-feira (11) para verificar possíveis reajustes irregulares repassados aos consumidores.

Os estabelecimentos fiscalizados nesta etapa ficam nos bairros de São José, Boa Vista, Benfica, Madalena e Ilha do Retiro, sendo dois deles localizados ao longo da Avenida Abdias de Carvalho.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor da Prefeitura do Recife, os fiscais identificaram reajustes nas bombas sem comprovação de aumento nos custos de aquisição do combustível. Até agora, nenhum dos postos apresentou documentos que justifiquem a elevação dos preços.

Com a operação desta sexta-feira, o número de estabelecimentos fiscalizados e autuados chegou a 32. As ações ocorreram em diferentes áreas da cidade, incluindo o Centro e as zonas Norte, Sul e Oeste do Recife.

Os postos notificados terão prazo de três dias úteis para apresentar defesa ao Procon. Após a análise das justificativas, caso sejam confirmadas irregularidades, os responsáveis poderão sofrer sanções administrativas e aplicação de multas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o órgão, a fiscalização busca garantir transparência na formação dos preços e evitar práticas consideradas abusivas contra os consumidores.

Como denunciar

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem registrar denúncia no site oficial do Procon Recife, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311. O atendimento presencial é realizado na sede do órgão, na Rua do Imperador Pedro II, no bairro de Santo Antônio, área central da cidade.