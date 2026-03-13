De acordo com a PRF, o homem foi socorrido de helicóptero na tarde desta quinta-feira (12), após ser atropelado por uma retroescavadeira na PE-27, na estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife

Homem atropelado por retroescavadeira é socorrido de helicóptero em Camaragibe, Grande Recife (Foto; Ascom/PRF)

Um homem foi socorrido de helicóptero após ser atropelado por uma retroescavadeira na tarde da quinta-feira (12), na PE-27, na estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe aeromédica e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados por volta das 16h45.

O helicóptero pousou no km 7 da rodovia, onde os socorristas encontraram a vítima com traumatismo no tórax e no abdômen, além de ferimentos nas pernas.

Após ser estabilizado, a vítima foi levado de helicóptero até o campo do Derby, no Recife. De lá, seguiu em uma ambulância do SAMU para o Hospital da Restauração, na área central da capital. O estado de saúde não foi divulgado.

