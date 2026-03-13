Operação contra incêndio em galpões em Caruaru já dura mais de 30 horas

Incêndio que atingiu quatro galpões no bairro Indianápolis, em Caruaru, na quinta (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há risco de colapso estrutural devido aos danos provocados pelo fogo

incêndio atingiu quatro galpões no bairro Indianápolis, em Caruaru (Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco segue atuando, na noite desta sexta-feira (13), na operação de um incêndio que atingiu quatro galpões no bairro Indianápolis, em Caruaru, na quinta (12). A operação já ultrapassa 30 horas ininterruptas. As chamas foram controladas no período da manhã e as equipes atuam no rescaldo.

De acordo com a corporação, há risco de colapso estrutural devido aos danos provocados pelo fogo. Atualmente, 36 bombeiros militares estão mobilizados em sistema de revezamento. Aproximadamente 800 mil litros de água já foram utilizados nas ações de combate. Não há registro de feridos.

"Por se tratar de uma área extensa, com grande quantidade de material atingido, as equipes realizam a remoção, o revolvimento e o umedecimento dos resíduos para eliminar possíveis focos remanescentes. Uma retroescavadeira está sendo utilizada para auxiliar nesse trabalho", informou a corporação.

Início da ocorrência

Equipes foram acionadas por volta das 12h30 de quinta para atender a uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Avenida José Rodrigues de Jesus.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa fumaça saindo do imóvel atingido e tomando conta da via.

Por volta das 20h, a corporação informou que houve o colapso de dois trechos da estrutura e que o fogo também se propagou para uma área de madeireira e depósitos com tintas, solventes e outros materiais combustíveis.