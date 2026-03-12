Alunos de escola técnica de Caruaru criam aplicativo que registram violência doméstica

O aplicativos de celular criado para registrar casos de violência doméstica garantiu o segundo lugar nacional para os estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Ministro Fernando Lyra, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Escola Técnica Estadual é inaugurada em Caruaru. Foto: Paulo Paiva/ DP ()

Um aplicativo de celular criado para registrar casos de violência doméstica no ambiente familiar garantiu o segundo lugar nacional para estudantes da Escola Técnica Estadual (ETE) Ministro Fernando Lyra, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na 12ª edição do programa Diálogos, promovido pela Brazil Conference.

O aplicativo, batizado de Projeto Vivas, foi desenvolvido pelos ex-alunos Ingridy Silva e Kauã Silva, com orientação da professora e gestora da unidade, Eligivania Macedo.

O aplicativo permite que estudantes informem situações vividas ou presenciadas dentro de casa.

A partir do registro, a escola pode acompanhar os casos e realizar encaminhamentos para atendimento e orientação às famílias.

O projeto foi selecionado entre 128 equipes e mais de 600 participantes de todo o país.

Segundo Ingridy Silva, a proposta surgiu a partir da observação de situações que afetam os estudantes no ambiente escolar.

“Professores e gestores percebem mudanças de comportamento, queda no rendimento e faltas frequentes. Em alguns casos, essas situações estão relacionadas ao ambiente doméstico”, afirmou.

Após o registro das informações no aplicativo, a escola realiza o acolhimento da família e orienta sobre medidas de proteção, acesso à rede de apoio e encaminhamentos necessários.

Além do registro das ocorrências, o projeto também prevê orientação para qualificação profissional e alternativas de geração de renda para mulheres atendidas.

Kauã Silva, que atualmente cursa Ciência da Computação, afirmou que o conhecimento adquirido no curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas contribuiu para a criação da ferramenta.

“Foi a partir desse curso que consegui estruturar o aplicativo e transformar a ideia em algo funcional”, disse.

Ainda neste semestre, o Projeto Vivas será apresentado na programação da Brazil Conference, com exibição em vídeo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

