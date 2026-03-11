Homem mata o próprio irmão com duas facadas e foge, após briga em Jardim São Paulo, no Recife
Crime, segundo a Polícia Civil, foi registrado pelo DHPP nesta quarta (11). O irmão mais velho de 27 anos consegui escapar, depois de matar o mais novo, de 22 anos, na casa dos pais
Publicado: 11/03/2026 às 08:06
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)
Uma briga entre dois irmãos terminou com a morte de um deles, na madrugada desta quarta (11), em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.
Segundo a Polícia Civil, um homem, de 22 anos, que não teve a identidade divulgada oficialmente, levou facadas desferidas pelo irmão mais velho, de 27 anos, após uma discussão.
O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), na mesma região da cidade.
O autor do crime, conforme a nora divulgada pela polícia, conseguiu fugir do local.
“As investigações seguirão até a elucidação total dos fatos”, informou a nota.
Como foi
De acordo com informações extraoficiais, a briga começou quando o irmão mais velho encontrou o mais novo, que estava bebendo com um amigo.
O autor do crime seria morador de rua e teria ficado revoltado ao saber que o mais novo estaria morando com os pais.
O autor do homicídio consumado começou uma discussão, que foi amenizada pela intervenção do amigo do homem mais novo e do pai deles.
O mais velho, então deixou o local e voltou em seguida para recomeçar a briga.
Em um determinado momento, ele pegou uma faca, na casa dos pais, e desferiu dois golpes no peito da vítima, que morreu no local.