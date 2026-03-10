PRF apreende lote de "canetas do Paraguai" escondido em carro com licenciamento atrasado

O lote de "canetas do Paraguai" apreendido é de uma marca proibida no Brasil e foi encontrado após a PRF recolher veículo, em São Caetano, na BR-232, devido ao licenciamento atrasado

Lote de "canetas paraguaias" estava escondido no carro apreendido pela PRF em São Caetano (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo, na BR-232, em São Caetano, no Agreste, onde estavam escondidas 37 ampolas de uma marca de moderador de apetite proibida no Brasil, conhecidas como “canetas do Paraguai”.

Tudo começou na última sexta-feira (6) à noite, quando a fiscalização da PRF abordou um motorista na BR-232, em São Caetano, Agreste de Pernambuco. O veículo estava com o licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio.

Nesta segunda-feira (9), a equipe da PRF realizou uma verificação detalhada no carro e encontrou os frascos do medicamento em um compartimento oculto.

O medicamento a base de "tirzepatida", que não pode ser comercializada no Brasil, estava escondido no forro do teto de um carro sem refrigeração.

Além de ser proibida pela Anvisa, a substância deve ser armazenada em uma temperatura de 2?C a 8?C, para não prejudicar a eficácia do medicamento e a saúde de quem utiliza.

O motorista foi identificado no dia da abordagem, mas não apareceu para reaver o veículo.

Os frascos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru.

