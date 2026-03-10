Petróleo opera em queda e Bolsas em alta após sugestão de fim da guerra em breve

Preços do petróleo operavam em forte queda e as Bolsas asiáticas e europeias reagiram em alta após a sugestão de Donald Trump de que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve

Um homem caminha em frente a um painel eletrônico de cotações que exibe o índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio, em uma rua de Tóquio, em 10 de março de 2026 (KAZUHIRO NOGI/AFP)

Os preços do petróleo operavam em forte queda e as Bolsas asiáticas e europeias reagiram em alta nesta terça-feira (10), após a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve.

"Isto terminará em breve, e se voltar a começar, o golpe será ainda mais duro", disse Trump na noite de segunda-feira, na Flórida, quando foi questionado sobre a ofensiva iniciada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Os investidores reagiram rapidamente aos comentários, que provocaram uma queda dos preços do petróleo de quase 10% nas primeiras operações de terça-feira, antes de uma baixa aproximada de 5% após algumas horas. As cotações do gás na Europa caíram 15%, após a alta de quase 30% na segunda-feira.

Às 8h10 GMT (5h10 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 8,95%, a 86,29 dólares (451 reais).

O Brent do Mar do Norte, referência europeia, perdia 8,85%, a 90,20 dólares (471 reais).

As duas cotações operaram em queda de 10% no início da sessão.

O contraste é forte na comparação com segunda-feira, quando os preços se aproximaram de 120 dólares por barril nos mercados asiáticos, com altas de mais de 30%.

Por sua vez, os preços do gás na Europa caíram cerca de 15%. O contrato de gás natural TTF holandês, considerado a referência europeia, recuou para cerca de 48 euros (292 reais), depois de uma alta considerável na segunda-feira.

A queda do preço do petróleo contribuiu para uma recuperação das bolsas asiáticas, após as quedas expressivas da véspera.

Nesta terça-feira, Seul fechou em alta de 5,4% e Tóquio avançou 2,9%. Hong Kong ganhou 2,2% e Xangai 0,7%.

Londres, Paris, Milão, Frankfurt e Madri também iniciaram a sessão em alta.

Na segunda-feira, os três principais índices de Wall Street fecharam em forte alta, depois que reverteram as intensas vendas iniciais, embora os contratos futuros tenham registrado queda nesta terça-feira.

Além da declaração de Trump, os mercados receberam de forma positiva os sinais revelados pela reunião do G7, cujos ministros das Finanças afirmaram na segunda-feira que estão prontos para recorrer às reservas estratégicas de petróleo para conter uma alta nos preços.

Apesar do contexto, o Egito anunciou um aumento de até 30% dos preços dos combustíveis no mercado interno. O governo atribuiu a medida às pressões energéticas mundiais "excepcionais" provocadas pela guerra no Oriente Médio.

Os aumentos, anunciados pelo Ministério do Petróleo, serão aplicados à gasolina, ao diesel e ao gás natural utilizados nos veículos.