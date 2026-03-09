Sindicato orienta bares e restaurantes do Recife sobre prevenção ao assédio contra mulheres

Sindicato orienta bares e restaurantes do Recife para evitar assédio contra mulheres (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom)

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pernambuco (SHRBS-PE) criou um protocolo de ações voltadas a proprietários e funcionários dos estabelecimentos com o objetivo de prevenir e combater casos de assédio e violência contra mulheres nesses locais.

A iniciativa foi divulgada no período do Dia Internacional da Mulher e inclui um roteiro de procedimentos que podem ser adotados pelos restaurantes para ampliar a segurança das clientes e padronizar a forma de atendimento em situações de violência, assédio ou importunação sexual.

“O bar é um espaço de convivência, alegria e encontro. Não pode ser espaço de constrangimento. O setor está atento e quer ser parte da solução, oferecendo segurança e respeito às mulheres”, afirmou o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pernambuco (SHRBS-PE), Nerteval Santos.

No último domingo (8), foram realizadas visitas a dois estabelecimentos no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife com o objetivo de conscientizar os empreendimentos. Segundo o sindicato, a previsão é realizar duas visitas semanais a bares e restaurantes, além de reuniões remotas com proprietários para discutir medidas de prevenção.

De acordo com a entidade, a orientação aos estabelecimentos inclui verificar se as equipes foram treinadas para identificar situações de violência, assédio ou importunação sexual e como agir nesses casos.

O sindicato também informou que participou da divulgação e implantação do Protocolo Violeta, lei municipal de 2023 que estabelece diretrizes para atendimento a mulheres em situação de violência em bares, restaurantes e casas noturnas.

Outra iniciativa mencionada pela entidade é a campanha “Não é Não”, voltada à conscientização sobre o respeito às mulheres em ambientes de lazer.

“Além dessas ações, estamos sempre orientando os estabelecimentos a reforçarem a importância da denúncia por meio dos canais oficiais, como a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180”, disse.



De acordo com dados da pesquisa “Viver nas Cidades: Mulheres”, lançada na quinta-feira (5), 25 mulheres recifenses alegaram sofrer assédio em bares e casas noturnas. O levantamento foi feito com 161 pessoas na capital pernambucana. Ao todo, 3,5 mil foram entrevistadas.

Protocolo

O guia criado pelo sindicato reúne procedimentos que devem ser adotados por estabelecimentos para identificar situações de risco e prestar atendimento adequado às vítimas.

O documento começa com diretrizes de prevenção, como o compromisso de “tolerância zero” a qualquer forma de assédio ou violência dentro dos estabelecimentos. O protocolo também recomenda o mapeamento de áreas consideradas críticas, como locais com pouca iluminação ou pontos isolados, além do treinamento das equipes para reconhecer sinais de importunação e agir de forma preventiva e discreta.

Entre as orientações está um protocolo de atendimento dividido em dez etapas. A primeira medida é a observação atenta de comportamentos suspeitos. Em seguida, funcionários devem fazer uma abordagem preventiva, oferecendo ajuda à pessoa que possa estar em situação de risco.

Caso o assédio seja confirmado, o guia orienta que a vítima seja levada para um local seguro dentro do estabelecimento, onde possa relatar o ocorrido com privacidade e sem julgamentos. Também é recomendado garantir um espaço reservado, impedir a aproximação do agressor e registrar informações sobre o caso.

O protocolo ainda prevê apoio para que a vítima deixe o local com segurança, incluindo a possibilidade de auxílio para transporte, além do registro interno do incidente para fins de controle e prevenção.

Dependendo da gravidade da situação, os estabelecimentos devem acionar as autoridades policiais ou órgãos especializados.

