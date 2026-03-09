Mulher é assassinada a facadas após se envolver em confusão com garota na saída de festa em Jaboatão

O assassinato da mulher, de 40 anos, aconteceu por volta da 1h desta segunda (9), em Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, segundo a Polícia Civil.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Uma mulher foi assassinada com golpes de faca, na madrugada desta segunda (9), após uma briga com uma adolescente, no Grande Recife.

O crime aconteceu por volta da 1h, em Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, segundo a Polícia Civil. Foi mais um caso de violência no município.

Segundo informações iniciais, Ana Lúcia da Silva, de 40 anos, se envolveu em uma confusão, na saída de uma festa, com a uma menor de idade, que não teve a identidade divulgada.

Depois dessa confusão, parentes dessa adolescente foram atrás de Ana Lúcia e praticaram o crime, no meio da rua.

A polícia recebeu a informação de que ao menos dois parentes da menor participaram do homicídio consumado.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que investiga o caso.

“Ela foi atingida por golpes de arma branca, em uma via publica, e foi a óbito no local”, disse a nota divulgada na manhã desta segunda.

.A ocorrência foi registrada pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHP).

“As investigações seguirão até a elucidação total dos fatos”, acrescentou a polícia.