Plataforma "Protege Mulher" é divulgada contra assédio e importunação sexual no metrô do Recife

Ação da Secretaria da Mulher de Pernambuco marca o Dia Estadual de Enfrentamento à Importunação Sexual e divulga a plataforma "Protege Mulher"

Recife, PE, 17/10/2025 - PROGRAMA PROTEGE MULHER - Imagens da divulgação do programa, Protege Mulher, na estação central do Recife. (Rafael Vieira)

Uma mulher de 26 anos foi vítima de assédio sexual dentro de um vagão do metrô do Recife. Segundo a jovem, ela voltava do trabalho quando percebeu que um homem se esfregava nela. “Eu empurrei ele e disse pra ele não se esfregar em mim. Sei que o metrô é apertado, mas tem gente que se aproveita”, relatou. Após reagir, o agressor se afastou.

O relato, embora contundente, não é isolado. Diversas passageiras ouvidas na manhã desta sexta-feira (17), durante ação da Secretaria da Mulher de Pernambuco, relataram já ter vivenciado ou presenciado situações de assédio e importunação dentro do transporte público. O sentimento comum entre as entrevistadas é de que os agressores se aproveitam da superlotação e da falta de reação imediata para cometer abusos.

A mobilização fez parte do Dia Estadual de Enfrentamento à Importunação Sexual e ao Assédio no Transporte Público e Interestadual, e teve como principal objetivo divulgar a plataforma “Protege Mulher”, ferramenta digital que permite registrar denúncias, solicitar medidas protetivas, relatar casos de violência e acessar a rede de enfrentamento do município de forma segura e rápida.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Secretaria estiveram na estação de metrô do Recife distribuindo materiais informativos e orientando as passageiras sobre o uso do sistema.

“Todos os dias a gente vê isso. Homem se esfregando, fazendo graça, falando besteira. É nojento. Essas ações são importantes para a gente saber como denunciar e procurar ajuda”, contou uma usuária do metrô.

Outra passageira, de 59 anos, ressaltou que o tema ainda é pouco compreendido:

“É difícil dizer quem nunca passou por isso, porque ônibus e metrô lotados acabam facilitando o assédio. Muita gente nem sabe o que é considerado assédio ou quais canais usar para denunciar”, observou.

Uma vendedora que também utiliza o transporte público diariamente, destacou a importância da denúncia por parte de quem testemunha:

“Mesmo que a mulher diga que é mentira, a gente tem que ajudar, fazer nossa parte. Tem muita gente que vê e finge que não é nada demais, mas é dentro do ônibus e do metrô que acontece muito disso”, afirmou.

De acordo com a secretária executiva da Mulher de Pernambuco, Walkíria Alves, a iniciativa visa aproximar a rede de proteção das mulheres e ampliar o acesso aos canais de denúncia.

“A ideia foi trazer a informação do Protege Mulher para que qualquer mulher vítima de importunação sexual ou outras formas de violência possa acessar a plataforma, fazer a denúncia e ser encaminhada à rede de enfrentamento do seu município.”, explicou.

Ferramenta “Protege Mulher”

O sistema funciona por meio de um QR Code, que direciona a usuária a uma atendente virtual.

Nela, é possível relatar o caso, pedir ajuda, solicitar medida protetiva e registrar boletim de ocorrência. Se desejar, a mulher pode deixar um telefone de contato para que a Secretaria entre em contato e realize o primeiro atendimento, encaminhando-a aos órgãos adequados, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, os Centros de Referência ou as secretarias municipais da mulher.

Walkíria também destacou que o enfrentamento vai além da importunação sexual, abrangendo outras formas de violência, como a psicológica, patrimonial, moral e o stalking (perseguição virtual ou presencial).

“É preciso prestar atenção. O silêncio só protege o agressor, não protege a vítima”, reforçou.

