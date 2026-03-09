Réu confessa ter matado enteado com veneno no Recife: "Era para ele adoecer"

Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos, virou réu por causa do assassinato de Diego Francisco de Oliveira, no Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife, em setembro de 2014.

Fórum Thomaz de Aquino (Reprodução/TJPE)

O Primeiro Tribunal do Júri do recife, no Fórum Thomaz de Aquino, no centro da cidade, realiza, nesta segunda (9), o julgamento de um homem acusado de envenenar e matar o próprio entrado, que tinha 16 anos.

Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos, virou réu por causa do assassinato de Diego Francisco de Oliveira, no Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife, em setembro de 2014.

Na sessão desta segunda, Rubens confessou o crime e alegou, diante dos jurados, que não pretendia matar o enteado. “Era só para ele adoecer e eu voltar junto dela”.

Segundo os autos do processo, Rubens teria envenenado e matado Diego para forçar a mãe do garoto, Carla Manoela, de 42 anos, a reatar o relacionamento com ele.

Na sessão, Rubens disse que “estava sob pressão”, na época, e que queria retomar o relacionamento com Carla, que seria sua amante.

No fórum, Carla afirmou que estava revoltada com a “frieza” do ex-companheiro.

Ela disse que nada do que ele disser ”vai trazer Diego de volta”.

“Ele veio pedir desculpas, agora. Mas acabou com a minha vida e vai pagar”, afirmou.