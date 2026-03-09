Com 387 vagas de nível médio e superior, seleção da UPE tem inscrições abertas

As inscrições para seleção simplificada da UPE, com 387 vagas, deverão ser feitas no site da instituição até o dia 5 de abril

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abre, nesta segunda-feira (9), as inscrições para uma seleção pública simplificada com 387 vagas para profissionais de saúde.

São 387 oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior, destinados a atuar no Complexo Hospitalar Universitário da UPE.



Os salários podem chegar a R$ 12.366,61, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.



As inscrições, que vão até o dia 5 de abril, devem ser realizadas exclusivamente online, através do site da UPENET.



O processo consistirá em etapa única de avaliação curricular (análise de títulos e experiência profissional).



Os aprovados na seleção atuarão na Região Metropolitana do Recife e campi no interior, como Caruaru, Garanhuns, Petrolina, entre outros.