UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Com 387 vagas de nível médio e superior, seleção da UPE tem inscrições abertas

As inscrições para seleção simplificada da UPE, com 387 vagas, deverão ser feitas no site da instituição até o dia 5 de abril

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/03/2026 às 12:14

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE)/UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) abre, nesta segunda-feira (9), as inscrições para uma seleção pública simplificada com 387 vagas para profissionais de saúde.

São 387 oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior, destinados a atuar no Complexo Hospitalar Universitário da UPE.

Os salários podem chegar a R$ 12.366,61, dependendo do cargo e da jornada de trabalho.

As inscrições, que vão até o dia 5 de abril, devem ser realizadas exclusivamente online, através do site da UPENET.

O processo consistirá em etapa única de avaliação curricular (análise de títulos e experiência profissional).

Os aprovados na seleção atuarão na Região Metropolitana do Recife e campi no interior, como Caruaru, Garanhuns, Petrolina, entre outros.

 

UPE , Vagas
