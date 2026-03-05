Seleção simplificada da UPE, com 387 vagas, terá inscrições abertas nesta segunda (9)
A UPE abre nesta segunda as inscrições para 387 profissionais de nível médio e superior, via seleção simplificada, a fim de atuar no complexo hospitalar universitário
Publicado: 05/03/2026 às 11:46
A partir desta segunda-feira (9), profissionais de nível médio e superior poderão se candidatar às 387 vagas abertas na Seleção Pública Simplificada da Universidade de Pernambuco (UPE).
A seleção prevê prazo de contratação por 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período. Os profissionais selecionados irão atuar no Complexo Hospitalar da UPE.
A inscrição, que ficará aberta até o dia 5 de abril, será realizada pelo endereço eletrônico da universidade.
Conforme o edital publicado no dia 24 de fevereiro, as vagas para profissionais de saúde são para o nível médio, ou técnico, com remuneração de R$ 1.621,00, no regime diarista de 30h semanais.
Já para os de nível superior, a variação é maior, dependendo do regime, diarista ou plantonista, e do cargo e da função a serem desempenhados, variando entre R$ 1.667,98 e R$ 12.366,61.
Confira as funções/especialidades oferecidas no processo Seleção Publica Simplificada:
Nível Médio:
Atendente em clínica odontológica
Técnico em administração
Técnico em laboratório
Técnico em saúde bucal
Técnico em radioterapia
Nível Superior:
Cirurgia buco-maxilo-facial
Odontólogo farmacéutico
Odontólogo endodontista
Odontólogo periodontista
Odontólogo estomatologista
Odontólogo
Médico cardiologista pediátrico
Médico cirurgião pediátrico
Médico clínico geral
Médico dermatologista
Médico endoscopista
Médico ecoendoscopia
Médico infectologista pediátrico
Médico intensivista pediátrico
Médico neurologista pediátrico
Médico oncologista pediátrico
Médico ortopedista e traumatologista
Médico
Médico patologista
Médico pediatra
Médico radiologista geral, tomografia, tomografia computadorizada e ressonância