Seleção simplificada da UPE, com 387 vagas, terá inscrições abertas nesta segunda (9)

A UPE abre nesta segunda as inscrições para 387 profissionais de nível médio e superior, via seleção simplificada, a fim de atuar no complexo hospitalar universitário

Entre os mais de 70 mil inscritos, 34.324 irão realizar o SSA1, 21.659 participarão do SSA2 e 14.416 concorrerão às 1.810 vagas, distribuídas em 58 cursos da UPE, pelo SSA3. (Foto: Divulgação / UPE)

A partir desta segunda-feira (9), profissionais de nível médio e superior poderão se candidatar às 387 vagas abertas na Seleção Pública Simplificada da Universidade de Pernambuco (UPE).

A seleção prevê prazo de contratação por 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período. Os profissionais selecionados irão atuar no Complexo Hospitalar da UPE.

A inscrição, que ficará aberta até o dia 5 de abril, será realizada pelo endereço eletrônico da universidade.

Conforme o edital publicado no dia 24 de fevereiro, as vagas para profissionais de saúde são para o nível médio, ou técnico, com remuneração de R$ 1.621,00, no regime diarista de 30h semanais.

Já para os de nível superior, a variação é maior, dependendo do regime, diarista ou plantonista, e do cargo e da função a serem desempenhados, variando entre R$ 1.667,98 e R$ 12.366,61.

Confira as funções/especialidades oferecidas no processo Seleção Publica Simplificada:

Nível Médio:

Atendente em clínica odontológica

Técnico em administração

Técnico em laboratório

Técnico em saúde bucal

Técnico em radioterapia

Nível Superior:

Cirurgia buco-maxilo-facial

Odontólogo farmacéutico

Odontólogo endodontista

Odontólogo periodontista

Odontólogo estomatologista

Odontólogo

Médico cardiologista pediátrico

Médico cirurgião pediátrico

Médico clínico geral

Médico dermatologista

Médico endoscopista

Médico ecoendoscopia

Médico infectologista pediátrico

Médico intensivista pediátrico

Médico neurologista pediátrico

Médico oncologista pediátrico

Médico ortopedista e traumatologista

Médico

Médico patologista

Médico pediatra

Médico radiologista geral, tomografia, tomografia computadorizada e ressonância