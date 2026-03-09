Inscrições para 610 bolsas integrais de cursos do Senai encerram-se nesta terça (10)

Formato dos cursos do Senai será na modalidade presencial e semipresencial (EAD); inscrições para as bolsas integrais estão abertas desde o dia 20 de fevereiro

Sesi oferece cursos em parceria com o Senai, onde agrega o Ensino Médio e atividades profissionalizantes. Crédito: Paulo Paiva/DP ()

Encerram-se nesta terça-feira (10), as inscrições para 610 bolsas de estudo integrais, divididas em oito cursos em educação profissional técnica de nível médio, oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O formato dos cursos será na modalidade presencial e semipresencial (EAD com a obrigatoriedade da presença dos alunos nas aulas presenciais práticas nas escolas técnicas do Senai-PE).

As inscrições, abertas desde o dia 20 de fevereiro, devem ser realizadas no endereço eletrônico disponibilizado pelo Senai.

Poderão se inscrever os candidatos que cumpram as seguintes exigências:

1) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA/Ensino Médio);

2) Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;

3) Ter condição de baixa renda autodeclarada, por escrito, no ato da inscrição.

As vagas de bolsas integrais ofertadas pelo Senai-PE são para os cursos de técnicos em:

Eletromecânica;

Logística;

Mecânica;

Plástico;

Eletrotécnica;

Planejamento e

Controle de Produção, Alimentos e Segurança do Trabalho.

Para mais informações, o candidato pode acessar o edital no site do Senai-PE.