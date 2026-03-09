Inscrições para 610 bolsas integrais de cursos do Senai encerram-se nesta terça (10)
Formato dos cursos do Senai será na modalidade presencial e semipresencial (EAD); inscrições para as bolsas integrais estão abertas desde o dia 20 de fevereiro
Publicado: 09/03/2026 às 08:24
Sesi oferece cursos em parceria com o Senai, onde agrega o Ensino Médio e atividades profissionalizantes. Crédito: Paulo Paiva/DP ()
Encerram-se nesta terça-feira (10), as inscrições para 610 bolsas de estudo integrais, divididas em oito cursos em educação profissional técnica de nível médio, oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
O formato dos cursos será na modalidade presencial e semipresencial (EAD com a obrigatoriedade da presença dos alunos nas aulas presenciais práticas nas escolas técnicas do Senai-PE).
As inscrições, abertas desde o dia 20 de fevereiro, devem ser realizadas no endereço eletrônico disponibilizado pelo Senai.
Poderão se inscrever os candidatos que cumpram as seguintes exigências:
1) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA/Ensino Médio);
2) Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) Ter condição de baixa renda autodeclarada, por escrito, no ato da inscrição.
As vagas de bolsas integrais ofertadas pelo Senai-PE são para os cursos de técnicos em:
Eletromecânica;
Logística;
Mecânica;
Plástico;
Eletrotécnica;
Planejamento e
Controle de Produção, Alimentos e Segurança do Trabalho.
Para mais informações, o candidato pode acessar o edital no site do Senai-PE.