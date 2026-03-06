Santuário Mãe Rainha em Olinda recebe romaria regional do Terço dos Homens neste domingo (8)

O tema desta romaria regional do Terço dos Homens no Santuário Mãe Rainha será "Com o Terço, em diálogo com a vida, herói hoje"

Padre Filipe Araújo, do Santuário Mãe Rainha, visitou a redação do Diario (SANDY JAMES/DP)

O Movimento do Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR) realiza, no próximo domingo (8), a 4ª Romaria do Regional Nordeste 2.

O evento deve reunir mais de 4.000 fiéis católicos dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt – Tabor da Nova Evangelização, em Olinda (PE).

No templo, o primeiro do Nordeste dedicado à Mãe Rainha e berço do Movimento do Terço dos Homens, a programação começa às 6h30 com a acolhida dos romeiros.

Durante toda a manhã haverá missa, procissão, recitação do Santo Terço, Adoração ao Santíssimo Sacramento e palestra.

Esta edição terá como tema “Com o Terço, em diálogo com a vida, Herói Hoje”, acentuando a atitude de diálogo entre as diferentes realidades em tempos de grandes polarizações em nossa cultura.

De acordo o Reitor do Santuário, Padre Filipe Araújo, a romaria será um grande momento de fraternidade e partilha entre os membros dos grupos das dioceses e quatro arquidioceses da Regional.

A escolha do santuário em Olinda se deve ao pioneirismo e também, segundo ele, por ser a fonte inspiradora e de bênçãos para os homens do movimento.

História do Terço dos Homens

O Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR) é uma iniciativa ligada ao Movimento Apostólico de Schoenstatt, cujo objetivo é reunir homens para rezar o terço pela santificação da família, evangelizando-os e servindo à Igreja local, em comunhão com os demais serviços e pastorais da paróquia.

A Providência Divina aproveitou-se da iniciativa de um pequeno grupo de homens que rezavam o terço na rua, enquanto suas esposas participavam de reuniões da Campanha da Mãe Peregrina do Movimento Apostólico de Schoenstatt, junto do Santuário Lar da Casa da Mãe e Rainha, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Maceió/AL.

Essa devoção durou pouco, não conseguindo congregar muitos participantes. No entanto, a iniciativa não se perdeu graças à fé e olhar perspicaz de uma missionária da Mãe Peregrina, em 1997, que convenceu o seu Pároco a fazer uma experiência no município de Jaboatão dos Guararapes (PE), Região Metropolitana do Recife.

Mais tarde, o padre José Pontes, do Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt, levou a experiência ao Santuário da Mãe Rainha, em Olinda.

Assim o Terço começou a ter seu grande desenvolvimento, integrando-se na fecundidade do santuário e na força do carisma do Movimento de Schoenstatt. Por isso, o templo pernambucano é reconhecido como o “Santuário Berço do Terço dos Homens”.

Vários anos se passaram para que ele ganhasse raízes e se organizasse devidamente. Em maio de 1998, o Terço passa a ser rezado semanalmente. É com este ritmo que ele vai explodir para novos horizontes.

A definição do nome, Terço dos Homens Mãe Rainha veio em março de 2007.

Programação da Romaria Regional do Terço dos Homens

05:00 – Acolhida dos Romeiros

07:00 – Procissão

07:30 – Abertura / Acolhida / Apresentação

08:00 – Santo Terço

09:00 – Missa – D. Paulo Jackson

10:15 – Adoração ao Santíssimo

10:45 – Palestra – Pe. Filipe

11:30 – Vivência / Dinâmica

11:40 – Sorteio da ação entre amigos

12:00 – Considerações Finais