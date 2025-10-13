O ponto alto da programação será no domingo, 19 de outubro, com a II Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens, às 8h

Santuário Mãe Rainha celebra 33 anos com programação especial em Olinda (Divulgação)

O Santuário Mãe Rainha, localizado em Olinda, se prepara para celebrar 33 anos de fundação com uma programação diversa. Entre os dias 10 e 19 de outubro, fiéis de diversas regiões do estado participarão da festa que este ano tem como lema “Mãe, ao teu Santuário caminhamos com esperança”, em sintonia com o Jubileu da Esperança, os 75 anos da Campanha da Mãe Peregrina e a proclamação de João Luiz Pozzobon como venerável.

Durante os nove dias de celebração, os devotos são convidados a viver a experiência de se tornarem “peregrinos de esperança”. O slogan “Em outubro, eu vou pra Mãe Rainha” pretende inspirar os fiéis a participarem das atividades religiosas e culturais que marcam o evento.

A abertura da festa será na sexta-feira (10/10), às 19h30, com novena e missa presidida pelo Pe. André Canuto. No dia seguinte (11/10), a programação começa cedo, com concentração às 6h na Praia do Quartel, em Olinda, seguida de caminhada até o Santuário e bênção dos peregrinos. Ao longo dos dias, haverá missas diárias, recitação do Santo Terço, ações de caridade e atividades voltadas para crianças, famílias e enfermos, reforçando o caráter comunitário e espiritual da celebração.

O ponto alto da programação será no domingo, 19 de outubro, com a II Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens, às 8h, reunindo centenas de grupos vindos de diferentes paróquias. Às 10h, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidirá a Missa Solene, e, às 17h, a festa se encerra com a Missa de encerramento e coroação da Mãe Rainha, presidida pelo Reitor do Santuário, Pe. Filipe Araújo.

“Contamos com a ajuda de todos! Ao doar, independente do valor, você fará parte da construção desse grande sonho”, reforça o Pe. Filipe Araújo, reitor do Santuário. As doações podem ser feitas pelo link disponível na bio das redes sociais oficiais do Santuário Mãe Rainha, em Olinda.