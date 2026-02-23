Compesa anuncia que concessão de serviços será assinada em março

Douglas Nóbrega visitou o Diario nesta segunda (23) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A assinatura da concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) deve ser assinada no próximo dia 27 de março. Em entrevista ao Diario nesta segunda (23), o presidente da corporação, Douglas Nóbrega, disse que a transição das operações de abastecimento hídrico e saneamento básico para as empresas vencedoras do leilão de concessão parcial da corporação, em dezembro de 2025, deve acontecer em seis meses.

As empresas estão divididas em dois lotes: um da região Região Metropolitana e um do Sertão. As corporações ficarão responsáveis pelos serviços de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário de dois blocos: MRAE Sertão, que reúne 24 cidades, e RMR Pajeú, com 150 municípios, além de Fernando de Noronha.

“São dois lotes, um da RMR e Pajeú e outro do Sertão. São 175 municípios, um lote é composto por 25 municípios, e foi vencido pelo grupo Patria, um grande investidor de infraestrutura do Brasil. O outro foi vencido por um consórcio entre a BRK e o grupo Acciona, que é um dos maiores investidores do mundo. BRK já tá em água e infraestrutura hoje na Região Metropolitana fazendo esgoto”, explicou Nóbrega.

Os grupos vão investir, juntos, R$ 19 bilhões na distribuição de água e na coleta e tratamento de esgoto. Compesa continuará sendo responsável pela produção e tratamento de água.

“Essas empresas têm R$ 20 bilhões que devem ser investidos em água e saneamento na parte de distribuição. A grande expectativa é que as redes de distribuição nas cidades sejam ampliadas. Esse é o foco da concessão. E aí depende da demanda em cada cidade da rede. Redução de perda também é um trabalho gigante que as concessionárias vão fazer e a Compesa já está fazendo. Hoje a gente tem 48% de perda. Vamos ter que reduzir perda, porque é questão de sobrevivência. A meta hoje é de no máximo 25% (de perda). Só que pouquíssimas cidades no Brasil tem esse índice”, acrescentou o presidente da Compesa.

Nóbrega garantiu, ainda, manutenção de funcionários e servidores: “É um processo onde vai haver zero demissões. A empresa continua pública, todo quadro funcional preservado”.

Entregas

Douglas Nóbrega ainda destacou que a Compesa está trabalhando para entregar o abastecimento da Adutora do Agreste até Gravatá antes da Semana Santa, que tem início em 29 de março. Outras entregas estão previstas para os meses subsequentes.

“Se não for entregue antes da Semana Santa, vai ser logo após. Logo na sequência também, em abril, tem São Bento do Una que vai receber da Adutora do Agreste, Brejo da Madre de Deus, Toritama é provável que chegue em março também. Chegando lá, a gente vai andar para Casinhas, até Surubim com a água de Toritama, bombeando do sentido inverso. Têm cinco cidades para ser atendidas. Estamos testando essa inversão de Caruaru também, com Adutora do Agreste, que vai para Riacho das Almas, Ameixas, Cumaru e Passira. Também já está bombeando, não está chegando porque detectamos vários desvios de água”.

Só no Recife, são 27 obras em andamento, revela Nóbrega. Os investimentos, segundo ele, são de cerca de R$ 1 Bi. Para áreas de Morro, que ainda lidam com problemas no abastecimento, a Compesa diz ter dois grande projetos, um deles, com previsão de entrega para julho, que prometem melhorar o abastecimento hídrico.

“Em áreas de Morro, um projeto chamado de Alça Norte, que a gente tá fazendo, que pega ali o Detran, a parte da BR, já em execução. O “Morros da Zona Norte”, que contempla Casa Amarela, Alto José do Pinho, Alto José Bonifácio, Nova Descoberta, Corrégo do Jenipapo, tudo. Tem um projeto ali de mais de 45 milhões em execução, como previsão de concluir até o meio do ano. A gente já vai fazendo entregas parciais, já deu uma melhorada, inclusive no Morro da Concessão”, explicou.

Para o Sertão, a o projeto da Adutora de Negreiros foi licitada, e teve ter ordem de início em breve.

“Para o Sertão, licitamos há pouco a Adutra de Negreiros, vamos dar ordem de início agora em março também, que é uma Adutora de 82 quilômetros, que vai beneficiar a região ali de Arapiraca, com investimendo de R$ 300 milhões. É um investimento antigo que agora vai ser concretizado. A licitação foi concluída, o contato já foi assinado”, anunciou Douglas.

Investimentos e gestão

A meta financeira, segundo Nóbrega, é de investir cerca R$ 1,3 bi, R$ 1,5 bi neste ano. Sobre o ritmo de entregas, ele destacou o andamento dos serviços: "No início desta gestão, a gente tinha na Compesa 58 obras paradas. Hoje as obras têm um andamento e a gente tem hoje um pacote de 268 obras em andamento".

