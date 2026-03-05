Governo anuncia conjunto de ações e políticas públicas voltadas às mulheres

Pacote inclui R$ 4,6 milhões para projetos de inovação liderados por mulheres, parcerias com organizações sociais e iniciativas de empreendedorismo

Governo de Pernambuco anuncia pacote de ações e investimentos para fortalecer políticas públicas para mulheres (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (5), um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento de políticas públicas para mulheres. As medidas incluem editais para pesquisa e inovação, convênios com organizações da sociedade civil, ações itinerantes de atendimento e iniciativas de incentivo ao empreendedorismo.

Entre as medidas está o lançamento de três editais voltados à inovação liderada por mulheres, com investimento total de R$ 4,6 milhões. As iniciativas, Pernambucanas Inovadoras, Pró-Startups Mulheres que Inovam e Compet Mulheres, devem apoiar mais de 50 projetos de pesquisadoras e startups no estado.

A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco.

Também foram formalizadas parcerias com Organizações da Sociedade Civil para execução de projetos voltados à promoção dos direitos das mulheres e incentivo à autonomia econômica. Cada instituição selecionada receberá R$ 70 mil para desenvolver ações em diferentes regiões do estado.

Outra iniciativa apresentada foi o Festival de Empreendedorismo Feminino, evento itinerante que deve percorrer as 12 Regiões de Desenvolvimento do estado, reunindo empreendedoras, artesãs, agricultoras familiares e trabalhadoras da economia solidária para atividades de exposição, comercialização e capacitação.

O pacote inclui ainda as chamadas Caravanas das Mulheres, que devem levar serviços como orientação jurídica, atendimento psicossocial, qualificação profissional e informações sobre políticas públicas a municípios pernambucanos.

Também foi anunciada a criação de Núcleos de Estudos de Gênero e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres em instituições públicas e privadas de ensino, abrangendo o ensino fundamental, médio e profissional.

Entre as ações previstas estão ainda duas corridas voltadas à promoção da saúde feminina, programadas para março nas cidades de Sertânia, no Sertão do Moxotó, e Limoeiro, no Agreste Setentrional, além do lançamento de uma plataforma digital para divulgar negócios liderados por mulheres no estado.