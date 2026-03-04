Data Magna: veja horários de shoppings e comércio do Grande Recife no feriado
O comércio do Centro do Recife funcionará de forma facultativa neste feriado de Data Magna. Os shoppings abrirão em horário especial
Publicado: 04/03/2026 às 14:34
Maior parte das compras deverá ser realizada em shoppings centers (Reprodução/Patteo Olinda)
Dia em que celebra a Revolução Pernambucana de 1817, o feriado da Data Magna, que acontece na sexta-feira (6), vai alterar o funcionamento do comércio do Centro do Recife, dos shoppings e dos serviços oferecidos pelas prefeituras de todo o estado.
Desde 2017, o dia 6 de março se tornou feriado em Pernambuco. A data marca o estopim que deu início à Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, movimento que tornou o Estado em uma nação independente durante 75 dias.
Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu as informações sobre o funcionamento do comércio no Centro da capital pernambucana, dos shoppings e de algumas prefeituras do Grande Recife.
Comércio e shoppings
Por conta do feriado estadual, o comércio do Centro do Recife funcionará parcialmente, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife).
De acordo com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento e como ocorrerá o funcionamento nesta sexta (06)
Com relação aos shopping centers do Grande Recife, eles irão funcionar em horário especial.
Confira o horários de funcionamento dos shoppings do Grande Recife
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h.
RioMar Recife - das 12h às 21h.
Shopping Boa Vista - das 10h às 19h.
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h.
Plaza Shopping - das 12h às 21h.
Shopping ETC - das 12h às 18h.
Shopping Afogados - das 9h às 18h.
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h.
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9 às 22h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h.
Igarassu
Shopping Igarassu - 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h.
Expresso Cidadão
Todas as nove unidades do Expresso Cidadão espalhadas pelo estado estarão fechadas nesta sexta (06), retornando o atendimento no sábado (7).