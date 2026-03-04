Data Magna: veja horários de shoppings e comércio do Grande Recife no feriado

O comércio do Centro do Recife funcionará de forma facultativa neste feriado de Data Magna. Os shoppings abrirão em horário especial

Maior parte das compras deverá ser realizada em shoppings centers (Reprodução/Patteo Olinda)

Dia em que celebra a Revolução Pernambucana de 1817, o feriado da Data Magna, que acontece na sexta-feira (6), vai alterar o funcionamento do comércio do Centro do Recife, dos shoppings e dos serviços oferecidos pelas prefeituras de todo o estado.

Desde 2017, o dia 6 de março se tornou feriado em Pernambuco. A data marca o estopim que deu início à Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, movimento que tornou o Estado em uma nação independente durante 75 dias.

Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu as informações sobre o funcionamento do comércio no Centro da capital pernambucana, dos shoppings e de algumas prefeituras do Grande Recife.

Comércio e shoppings

Por conta do feriado estadual, o comércio do Centro do Recife funcionará parcialmente, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife).

De acordo com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento e como ocorrerá o funcionamento nesta sexta (06)

Com relação aos shopping centers do Grande Recife, eles irão funcionar em horário especial.

Confira o horários de funcionamento dos shoppings do Grande Recife

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h.

RioMar Recife - das 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h.

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h.

Plaza Shopping - das 12h às 21h.

Shopping ETC - das 12h às 18h.

Shopping Afogados - das 9h às 18h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9 às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h.



Igarassu

Shopping Igarassu - 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.

Expresso Cidadão

Todas as nove unidades do Expresso Cidadão espalhadas pelo estado estarão fechadas nesta sexta (06), retornando o atendimento no sábado (7).

