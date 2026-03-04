PF e defesa se pronunciam sobre estado de saúde do aliado de Vorcaro

Braço direito de Daniel Vorcaro foi encontrado desacordado na cela e socorrido por policiais federais que estavam no local. Após isso foi levado ao Hospital João XXIII, em Minas Gerais

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, conhecido como 'Sicário' de Vorcaro (Reprodução/PMMG)

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, um dos presos da Operação Compliance Zero, tentou tirar a própria vida nesta quarta-feira (4/3), na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A priori, informações apontavam para a morte de Mourão, contudo, no final da noite desta quarta-feira (4), a PF afirmou que a morte de Mourão não estava confirmada. O braço direito de Daniel Vorcaro foi encontrado desacordado na cela e socorrido por policiais federais que estavam no local. Após isso foi levado ao Hospital João XXIII, também em Minas Gerais.

Além da PF, a defesa de Mourão também se manifestou na noite desta quarta-feira (4). Leia a nota na íntegra: "A defesa de Luiz Phillipi Mourão informa que esteve pessoalmente com ele durante o dia, até por volta das 14h, quando ele se encontrava em plena integridade física e mental. A informação sobre o incidente de supostamente ter atentado contra a própria vida foi conhecida após a nota de esclarecimento emitida pela Polícia Federal. A defesa acompanha os fatos e se encontra no Hospital João XXIII. Porém, até este momento, não há qualquer confirmação sobre o estado de saúde de Luiz Phillipi".

Caso Master

Sicário é investigado por ser um dos contratados diretamente pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro em diversas ocasiões para a "execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado”, diz a decisão.

Segundo Mendonça, ele exercia papel central na coordenação operacional de um grupo informal denominado "A Turma", que atuava na coleta de informações e monitoramento de pessoas consideradas adversárias, como autoridades e jornalistas.

Em uma das conversas trocadas com Vorcaro, ele recebeu ordens para atacar o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, após a publicação de notícias contrárias aos seus interesses. "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, disse o dono do Master ao ajudante.

Daniel Vorcaro foi preso novamente nesta quarta (4), durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, se entregou pouco depois.

Busque ajuda

Pessoas que enfrentam sofrimento intenso podem procurar apoio em unidades básicas, Caps, serviços de urgência e no Centro de Valorização da Vida, disponível pelo número 188.

*Com informações do Correio Braziliense.