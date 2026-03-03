Empresário é morto a tiros após perseguição em Jardim São Paulo, no Recife

Empresário é morto a tiros no Recife (Foto: Reprodução)

Um empresário de 50 anos foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (3), na Rua Osório Borba, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife.

A vítima foi identificada como Carlos André Queiroz Galvão e estava saindo para trabalhar quando foi morta. Ele estava em um carro quando passou a ser perseguido por dois homens que trafegavam em uma motocicleta. Durante a perseguição, os suspeitos emparelharam com o veículo e efetuaram cerca de cinco disparos de arma de fogo.

Após ser atingido, Carlos André perdeu o controle da direção e colidiu com o muro de uma casa de festas. Ele ainda foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.