Começa obra para embutir parte de fios em 11 ruas do Bairro do Recife

Serviço, segundo prefeitura, investimento de R$ 2 milhões, segundo a gestão municipal. A ação faz parte do pacote "Recife Antigo Vivo", anunciado pela Prefeitura do Recife nesta terça (3)

Embutimento teve início nesta terça (3) (Foto: Nicolle Gomes/DP)

Teve início nesta terça (3) a obra para embutir parte da fiação de 11 vias do Recife Antigo. O serviço contempla os fios de telecomunicações e é realizado pelo Porto Digital. O investimento é de R$ 2 milhões, segundo anunciou a gestão municipal durante o lançamento do projeto “Recife Antigo Vivo”, parte do Programa Recentro.

Segundo a Prefeitura do Recife, o embutimento acontecerá nas seguintes vias: Rua do Observatório, Avenida Rio Branco, Rua Cais do Apolo, Avenida Alfredo Lisboa, Travessa Barão Rodrigues Mendes, Avenida Barbosa Lima, Rua Itaiópolis, Rua do Apolo, Rua da Guia, Rua Domingo José Martins, Rua do Bom Jesus.

“A gente dá mais um passo nessa importante trajetória de revitalização do Centro. Desde o primeiro momento, lançamos uma série de incentivos fiscais, estudos estruturadores, plano de investimento, obras, captação de investimentos privados. Hoje, entre as novidades, anunciamos o nosso plano de embutimento da afiação de telecomunicações junto com o Porto Digital, que já começa de forma imediata. Assim como contratos específicos de manutenção para o Centro da cidade, requalificação de passeios públicos e investimento na infraestrutura urbana”, disse o prefeito João Campos (PSB).

Conforme o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), o embutimento utilizará dutos previamente instalados nas vias citadas, com condições operacionais constatadas pela Prefeitura. Ainda não há previsão de conclusão do serviço.

Além disso, a Prefeitura desenvolveu um projeto, orçado em R$ 5 milhões, para embutimento também de fios de eletricidade no Bairro do Recife, que já foi entregue à Neoenergia, destacou João Campos.

Recife Antigo Vivo

Outras ações fazem parte do projeto Recife Antigo Vivo. Segundo a prefeitura, a iniciativa consiste em um conjunto de intervenções voltadas à qualificação urbana, fortalecimento da segurança, dinamização cultural, estímulo à economia local, inovação e valorização do patrimônio histórico do Bairro do Recife.

Entre as ações programadas para o Centro estão a requalificação dos passeios públicos em 23 ruas, com foco em acessibilidade, conforto e caminhabilidade.

Além disso, a pintura dos casarios históricos da Rua do Bom Jesus e da Rua da Guia está prevista no pacote.

O projeto integra o escopo do Programa Recentro e é coordenado de forma intersetorial pelo Gabinete do Centro do Recife, com a participação de diversas secretarias e órgãos municipais, entre eles a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, além de autarquias e demais áreas da Prefeitura do Recife.

"São várias ações para que a gente torne a área central, o território aqui do bairro do Recife, um território competitivo que favoreça o investimento privado, então a prefeitura está cuidando da parte pública, da infraestrutura, do controle urbano, do ordenamento, por meio de uma gestão territorial integrada", disse a Chefe do Gabinete do Recentro, Ana Paula Villaça.