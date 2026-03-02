Patrimônio mundial da humanidade, Palácio Golestan de Teerã foi atingido por bombardeios

O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel

Vista geral do Palácio Golestan em Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O Palácio Golestan de Teerã, incluído na lista de patrimônio mundial da humanidade da Unesco, foi atingido por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel, informou a imprensa iraniana nesta segunda-feira (2),

"Após o ataque conjunto israelense-americano (...) no sul de Teerã na noite de domingo, o Palácio Golestan (...) ficou parcialmente danificado", informou a agência de notícias Isna.

Segundo a agência, as ondas expansivas danificaram portas, janelas e espelhos.

A agência de notícias Mehr também informou os danos.