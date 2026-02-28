Mulher morre em acidente de carro no bairro da Imbiribeira

A vítima ficou presa sob veículo e teve o óbito constatado ainda no local do acidente

Mulher vai a óbito em acidente no bairro da Imbiribeira, no Recife. (Reprodução/Redes Sociais)

Mulher morre em sinistro de trânsito na manhã deste sábado (28), por volta das 10h55, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, no Recife. A vítima foi atendida por uma dupla de moto socorristas enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A vítima, que ficou presa sob o veículo envolvido no acidente, foi retirada pelas equipes, que iniciaram imediatamente as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), mantendo o atendimento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Após avaliação médica, o óbito foi constatado ainda no local e a ocorrência foi encerrada pelo CBMPE por volta das 12h30. A Polícia Militar de Pernambuco permaneceu na área aguardando a chegada dos demais órgãos competentes para a adoção das providências cabíveis.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos da vítima neste momento de dor.