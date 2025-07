Criança de 8 anos é baleada dentro de casa durante atentado em Paulista

PCPE (Arquivo/DP)

Uma criança de 8 anos foi vítima de bala perdida durante um atentado a tiros na noite da quarta-feira (9), no bairro de Arthur Lundgren I, no município do Paulista, Região Metropolitana do Recife. A cuidadora do menino, de 27 anos, foi atingida por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Esse é o sexto caso de criança atingida por bala perdida em Pernambuco.

Segundo informações extraoficiais, o menino havia sido deixado na casa da tutora por sua mãe. Horas depois, um homem armado teria invadido a residência e atirado diversas vezes contra a mulher.

No momento do ataque, a criança estava no notebook e, ao perceber o tumulto, correu para se esconder debaixo da cama, mas foi atingida por um tiro na perna.

A mãe do garoto retornou ao local ao saber do atentado e conduziu as vítimas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Após o primeiro atendimento, o menino foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife, onde segue internado.

Ainda segundo as informações repassadas pela mãe, o disparo rompeu o ligamento do joelho atingido da criança, e o projétil permanece alojado.

Em depoimento à Polícia Militar, a cuidadora afirmou desconhecer a motivação do crime e garantiu não possuir inimizades.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito foi instaurado para apurar a tentativa de duplo homicídio. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Paulista.

Outros casos

Uma menina de 9 anos levou uma bala perdida em um ataque registrado em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Na mesma ação, um homem de 26 anos, alvo dos criminosos, ficou ferido. Os dois foram levados para unidades de saúde. Esse foi o quinto caso registrado neste ano.

Na noite da quarta-feira (18) de junho , Gustavo Seara, de 5 anos, estava nos braços do pai na calçada, perto da sua casa na Bomba do Hemetério, quando foi atingido por uma bala perdida. O menino, que foi socorrido e está internado no Hospital da Restauração.

No último domingo (15) de junho, a vítima foi um bebê de oito meses, que estava no carro alvejado por mais de dez tiros de arma de fogo, no bairro de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O pai, um ex-detento de 30 anos, seria o alvo dos criminosos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O bebê morreu no local.

Caso Helen



No dia 12 de abril, a menina Helen Santos de Souza estava prestes a completar 4 anos quando, durante um tiroteio entre traficantes, foi atingida por um tiro, no colo da mãe, na Rua Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

Ela foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia, mas faleceu um dia após.

Os dois acusados, identificados como Carlos Adriano de Sá Barros, conhecido como “Nego Dal”, de 43 anos, e Cesar da Silva Aurem, de 30, viraram réus por homicídio qualificado e estão em prisão preventiva.



Outro caso registrado, durante esse período, aconteceu em maio. Um menina de 9 anos foi atingida por uma bala perdida, no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, quando criminosos trocavam tiros com policiais militares.

Uma das balas atingiu a perna da criança, em companhia do pai e do irmão, de 2 anos, na calçada da casa com amigos. Ela foi levada para a policlínica, onde os médicos informaram que o ferimento havia sido superficial. Cerca de meia hora após dar entrada, ela teve alta.