Educação em Foco: Projeto Esforço e Recompensa no ensino fundamental

Durante esse período, os alunos passam a lidar com mais regras, maior autonomia e novas responsabilidades acadêmicas

Ao acolher o aluno, reforçando atitudes positivas e dando segurança emocional, o Projeto mostra que cada conquista, por menor que seja, deve ser reconhecida (Carolina Soares/Colégio GGE)

Os anos iniciais do ensino fundamental são essenciais para o desenvolvimento intelectual e social dos pequenos. É nesse período em que eles iniciam a alfabetização, a construção de novos aprendizados e a transição da educação infantil para a segunda etapa da educação básica. Pensando em amenizar essa mudança, as instituições empregam projetos que buscam valorizar o comportamento e o esforço diário, ao invés de focar somente no resultado final.

O Projeto Esforço e Recompensa do Colégio GGE, por exemplo, acolhe o aluno nesse novo momento, reforçando atitudes positivas, dando segurança emocional e mostrando, de forma concreta, que cada conquista, por menor que seja, deve ser reconhecida.

“O projeto funciona como um apoio pedagógico e formativo ao dialogar diretamente com as novas demandas dessa fase transitória: cumprir combinados, respeitar o outro, organizar-se, participar ativamente e compreender que suas atitudes geram consequências”, ressalta Carolina Bagetti, coordenadora do Colégio GGE.

Ao longo da educação infantil, o desenvolvimento das crianças acontece de forma mais espontânea, mediado por brincadeiras e vivência coletiva. Então, quando elas chegam ao ensino fundamental e passam a lidar com mais regras, os pequenos também adquirem uma maior autonomia, maiores responsabilidades acadêmicas e aprendem a lidar com uma nova dinâmica na sala de aula.

O projeto do Colégio GGE é dividido em quatro etapas: Identificação, participação da família, recompensa e reconhecimento. Na primeira fase, os alunos que se destacaram semanalmente em áreas como organização, realização das atividades e pontualidade são escolhidos para receber “estrelinhas”, cada uma com sua cor.

As famílias dos alunos, então, recebem fotos do momento do recebimento do prêmio como parte do acompanhamento formativo do aluno. No final do projeto, a turma em que todos os alunos conquistaram estrelinhas nas nove cores, ganha um recreio diferenciado para celebrar e cada aluno também recebe um certificado individual de participação, colaboração e esforço.

“Ao compreender o significado de cada estrela, a criança passa a refletir sobre seu comportamento, organização, participação e respeito. Ela entende que não depende apenas do adulto para ser reconhecida, mas das próprias atitudes. Isso fortalece a autorresponsabilidade, o senso de pertencimento e a capacidade de se autoavaliar”, finaliza Bagetti.



