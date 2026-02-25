Adolescente de 13 anos é abusada sexualmente pelo próprio pai em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Segundo a polícia, a adolescente de 13 anos estava dormindo quando foi abusada sexualmente, nesta segunda-feira (23), no bairro COHAB, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Uma menina de 13 anos foi abusada sexualmente nesta segunda-feira (23), no bairro COHAB, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia, o suspeito seria o próprio pai da vítima.



De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar, a adolescente contou que, durante a madrugada, o pai se aproximou enquanto ela dormia e teria tocado suas partes intimas.



Ainda segundo as informações, ao perceber a situação, a jovem conseguiu sair do quarto e procurou o tio materno para relatar o que havia acontecido.



Familiares acionaram a polícia, que foi até o local para averiguar a denúncia. Após diligências, o suspeito não foi localizado.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Serra Talhada. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou.