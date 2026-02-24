Biblioteca Comunitária de Caranguejo-Tabaiares, no Recife é arrombada; equipamentos utilizados por crianças e idosos da comunidade foram roubados

Biblioteca de Caranguejo-Tabaiares atua há mais de 20 anos na inclusão de crianças e idosos da comunidade, localizada na área central do Recife

Com 20 anos de funcionamento, a biblioteca foi construída pelos próprios moradores da comunidade e luta para se manter com recursos de editais e apoiadores (Foto: Cortesia)

Na madrugada da última segunda-feira (23), a Biblioteca Comunitária de Caranguejo Tabaiares, entre os bairros da Ilha do Retiro e de Afogados, foi alvo de arrombamento e roubo. Uma caixa de som e uma televisão de 55 polegadas, utilizada para atividades de inclusão com crianças e idosos da comunidade foram levadas.

“Cheguei pela manhã para abrir a biblioteca e observei que o cadeado estava arrombado. Dei uma olhada em tudo e percebi que esses equipamentos tinham sido levados. Essa televisão foi dada de presente pelas Lojas Americanas há dois anos”, lamenta o coordenador do espaço, Reginaldo Pereira, que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia do Bongi, em Afogados.

De acordo com Reginaldo, o equipamento era bastante utilizado para atividades educativas e culturais com as crianças da comunidade. “A televisão contribui para a gente fazer acesso à tecnologia. Faz parte do programa pedagógico, por exemplo, a exibição de filmes educativos e a realização de jogos”, acrescenta.

Com 20 anos de funcionamento, a biblioteca foi construída pelos próprios moradores da comunidade e luta para se manter com recursos de editais e apoiadores. Em seu primeiro andar, também funciona o Clube de Idosos de Caranguejo-Tabaiares.

“O roubo também afeta os idosos, que utilizavam a televisão nas reuniões. A biblioteca é o único espaço do tipo em nossa comunidade. Por ser uma organização comunitária, a gente fica chocado com esse crime”, lamenta Reginaldo.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que investiga o caso. Doações para a biblioteca podem ser realizadas através do pix 05699639000120 (CNPJ) ou por meio de contato com o telefone (81) 98785-9536.