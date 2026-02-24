Jovem é encontrada morta pelo filho de 7 anos após ser vítima de agressões em Igarassu

Jovem de 24 anos, que passou dias com fortes dores após agressões sofridas na terça-feira de Carnaval, foi encontrada morte pelo filho de 7 anos na última segunda (23); ex-companheiro é o principal suspeito e caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa como "morte a esclarecer"

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher de 24 anos, identificada como Bruna Vital Cordovile Lustosa, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (23), na residência onde morava, na Rua Chapecó, no bairro Nova Cruz, em Igarassu, no Litoral norte de Pernambuco. Ela foi localizada já sem vida pelo próprio filho, de 7 anos, que percebeu que a mãe não acordava e avisou familiares.

Segundo informações repassadas à polícia, a jovem teria sido agredida pelo companheiro durante a última terça-feira (17) de Carnaval.

Familiares relatam que ela foi atingida com socos e chutes, principalmente na região da cabeça. Após as agressões, Bruna teria relatado à mãe que pretendia encerrar o relacionamento e retornar para a casa da família.

Segundo a mãe da vítima, nos dias seguintes, a jovem passou a sentir fortes dores de cabeça e apresentava sinais de mal-estar, mas não chegou a procurar atendimento médico.

Bruna foi localizada sem vida pelo filho de 7 anos que teria ido ao quarto acordá-la.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde exames periciais devem apontar a causa da morte.

O companheiro da vítima, apontado como principal suspeito das agressões, não foi localizado até o momento.

Bruna deixa dois filhos, de 2 e 7 anos.

O caso registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como “morte a esclarecer” segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a corporação informou que um inquérito policial foi instaurado até a completa elucidação dos fatos.