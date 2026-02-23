Petrolina investiga mais um caso suspeito de intoxicação por metanol

Até o momento, Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 5 óbitos e três pacientes que ficaram com sequelas. (Foto: Canva/reprodução)

Petrolina investiga uma possível ocorrência de envenenamento por metanol após o consumo de bebida alcoólica. Uma mulher segue hospitalizada e a suspeita foi oficialmente comunicada aos órgãos de saúde nesta segunda-feira (23).



Segundo dados preliminares da investigação, a vodka consumida pela paciente teria sido comprada em um ponto comercial localizado no bairro Henrique Leite e ingerida posteriormente no bairro Idalino Bezerra. Outras duas pessoas também consumiram a mesma bebida, porém não apresentaram sinais de intoxicação.



A paciente desenvolveu sintomas como perda da visão, tremores e episódios de convulsão.

A Secretaria de Saúde de Petrolina e a Agência Municipal de Vigilância Sanitária de Petrolina estão responsáveis por apurar a possível contaminação do produto e verificar a procedência. Até o momento, não há confirmação laboratorial da presença de metanol.



Episódios anteriores



Em novembro de 2025, três casos foram confirmados no município, incluindo ocorrências fatais. Entre as vítimas estava a influenciadora digital Yasmim Ângela Feitosa de Souza, de 26 anos, que morreu após ingerir bebida alcoólica durante a comemoração do próprio aniversário.



O companheiro dela, Fridman Gustavo Amorim Brito, de 22 anos, também foi intoxicado na ocasião e faleceu após passar 29 dias internado no Hospital Regional de Juazeiro.

Até dezembro de 2025 Pernambuco estava entre os estados brasileiros com maior número de mortes provocadas pela intoxicação associada ao consumo de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde.

Ao todo, foram 22 óbitos confirmados pelo governo federal. No ranking nacional, Pernambuco aparecia com cinco mortes confirmadas, desde o início das investigações, em setembro deste ano. Perde apenas para São Paulo, que teve 10 mortes confirmadas.



