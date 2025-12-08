Bebidas adulteradas: PE é 2º lugar no Brasil em número de mortes confirmadas pelo consumo de metanol
Publicado: 08/12/2025 às 13:18
Até o momento, Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 5 óbitos e três pacientes que ficaram com sequelas. (Foto: Canva/reprodução)
Pernambuco está entre os estados brasileiros com maior número de mortes provocadas pela intoxicação associada ao consumo de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde.
Ao todo, foram 22 óbitos confirmados pelo governo federal. No ranking nacional, Pernambuco aparece com cinco mortes confirmadas, desde o início das investigações, em setembro deste ano. Perde apenas para São Paulo, que teve 10 mortes confirmadas.
Em seguida, aparecem Paraná e Mato Grosso, com três mortes cada estado. A Bahia confirmou um óbito.
O governo federal informou, nesta segunda (8), que Outros nove óbitos seguem em investigação. São cinco em São Paulo, três em Pernambuco e um em Alagoas. Mais de 20 notificações de óbitos foram descartadas após análise.
Estados afetados
Ainda segundo o levantamento, os estados mais afetados pela “crise do metanol” foram: São Paulo (578 casos notificados; 50 confirmados); Pernambuco (109 casos notificados; oito confirmados); Paraná (seis confirmados); Mato Grosso (seis confirmados); Bahia (dois confirmados); e Rio Grande do Sul (um confirmado).
Números gerais
Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol.
Desse total de casos, 73 foram confirmados; 29 permanecem como suspeitos e ainda estão sendo analisados; e 788 foram descartados por não haver indício de metanol.
Sala de situação
Também nesta segunda, o Ministério da Saúde anunciou o encerramento da sala de situação, criada em outubro, para monitorar casos de intoxicação por metanol. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.
Em nota, o ministério informou que o último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025 e era relativo a uma pessoa que apresentou os primeiros sintomas no dia 23 do mesmo mês.
“Com a redução expressiva de novos casos e óbitos, o ministério considera que um cenário de estabilidade epidemiológica está consolidado”, destacou o comunicado.
Ainda de acordo com a pasta, todos os estados contam atualmente com estoque garantido de antídotos e maior capacidade de realizar diagnósticos.
“Agora, a assistência e o acompanhamento voltam ao fluxo rotineiro da vigilância de intoxicações exógenas, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)”
Relembre a crise do metanol
A sala de situação foi instalada no dia 1º outubro, poucos dias após o surgimento dos casos iniciais de intoxicação por metanol.
O primeiro aviso sobre o surto de intoxicações foi feito no dia 26 de setembro, por meio do Sistema de Alerta Rápido da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A sala de situação reuniu representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), entre outros.
Também participaram os ministérios da Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, responsáveis por ações de controle e investigação.
Dados
Ao longo do chamado período de monitoramento ampliado, o Ministério da Saúde repassou aos estados insumos clínicos considerados essenciais para o atendimento de intoxicações por metanol, incluindo 1.500 ampolas de fomepizol e 4.806 unidades de etanol.
A distribuição, segundo a pasta, priorizou áreas com maior número de casos e circulação de bebidas adulteradas. “O Ministério da Saúde garantiu ainda estoque estratégico de 2,6 mil ampolas de antídoto aos estados”.