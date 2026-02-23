Fiscalização recolhe 246 aves mantidas em cativeiro ilegal no Agreste

Canários-da-terra estavam em ambiente precário e foram encaminhados para reabilitação no Recife

CPRH resgata aves mantidas em cativeiro no Agreste (Foto: CPRH)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) recolheu, na sexta-feira (20), 246 aves mantidas em cativeiro ilegal no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco. Os pássaros, da espécie canário-da-terra, estavam em uma residência e, segundo a fiscalização, seriam comercializados por R$ 20 cada.

De acordo com o órgão ambiental, as aves foram trazidas de Santa Helena, no interior de Goiás, e estavam alojadas em gaiolas consideradas inadequadas, com oferta insuficiente de água e alimento. Alguns animais apresentavam sinais de desnutrição, perda de penas e incapacidade de voo.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Segundo a CPRH, os responsáveis serão autuados administrativamente, com multa mínima prevista de R$ 123 mil.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), mantido pela CPRH e localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. No local, os animais passam por avaliação clínica, recebem medicação e alimentação adequada até estarem aptos para reintrodução no habitat natural.

A operação contou com apoio do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp), sediado em Caruaru. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, e uma delas assumiu a propriedade das aves. Os outros envolvidos se apresentaram como responsáveis pelo transporte e afirmaram ter sido informados de que os animais possuíam regularização legal.