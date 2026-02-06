Cardume morto em meio a lixo no Rio Capibaribe chama atenção no Recife

Rio Capibaribe é um dos mais poluídos do país e animais sentem cada vez mais impactos do descarte irregular

Peixes mortos no Rio Capibaribe (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Diversos peixes mortos foram avistados sendo arrastados pela correnteza do Rio Capibaribe, na altura da Rua da Aurora, no bairro Santo Amaro, no Recife, na tarde desta sexta-feira (6). O registro foi compartilhado nas redes sociais e mostram os animais em meio a folhas e lixo.

O Diario de Pernambuco questionou a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) sobre a causa da morte dos peixes e foi informado de que nenhuma denúncia havia sido registrada. Uma equipe de fiscalização será enviada ao local no sábado (7).

A situação das águas do Rio Capibaribe, que atravessa o Recife, é classificada como ruim e apresentou piora ao longo de 2024. A avaliação consta em relatório da Fundação SOS Mata Atlântica divulgado em 2025.

O documento, intitulado “O retrato da qualidade da água nas bacias hidrográficas da Mata Atlântica”, analisou dados coletados entre janeiro e dezembro de 2024 em 145 pontos distribuídos por 112 rios localizados em 14 estados brasileiros. As amostras foram enquadradas em cinco níveis de qualidade, sendo ótima, boa, regular, ruim e péssima. Entre os pontos avaliados, o trecho do Capibaribe aparece entre os 20 classificados como ruins.

O rio nasce no município de Poção, no Agreste Central de Pernambuco, e percorre 42 cidades ao longo de seus 242 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico, no Recife. Durante esse percurso, de acordo com dados da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe), o Capibaribe recebe despejos de esgoto doméstico e resíduos industriais, fatores que impactam diretamente a qualidade da água, o equilíbrio ambiental e a saúde das populações ribeirinhas.

Outro estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, o Observando os Rios, também analisou a qualidade da água em bacias hidrográficas do bioma Mata Atlântica, abrangendo os mesmos 145 pontos em 112 rios brasileiros. Nenhum dos cursos d’água avaliados alcançou a classificação de qualidade ótima.

Em Pernambuco, o trecho do Rio Capibaribe localizado no Recife foi apontado como o que apresentou os maiores riscos à saúde humana e à fauna. O relatório destaca que o rio tem recebido um volume de rejeitos sem tratamento acima da sua capacidade de diluição.

“Se medidas eficazes não forem tomadas imediatamente, a tendência é que sua qualidade continue ruim nos próximos anos. Para reverter esse cenário, é essencial que o serviço de coleta e tratamento de esgoto alcance toda a população da bacia do Capibaribe”, diz o documento.

De acordo com a fundação, a água do rio, que em levantamento anterior havia sido classificada como regular, sofreu nova deterioração e passou a ser considerada ruim na análise mais recente.

