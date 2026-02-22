Homem é morto após perseguição em Gravatá, no Agreste de Pernambuco

Vítima foi executada a tiros de fuzil na tarde deste domingo (22), na estrada de acesso à Serra do Maroto e ao Condomínio WinterVille, no município de Gravatá, no Agreste

Homem é morto após perseguição em Gravata, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

Um homem foi executado a tiros na tarde deste domingo (22), no município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Jailson Duarte, conhecido como “Jailson Carcará”.

O crime aconteceu na estrada de acesso à Serra do Maroto e ao Condomínio WinterVille.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo conduzido pela vítima seguia em alta velocidade quando passou a ser perseguido por outro carro de cor preta.

Durante a ação, os ocupantes do automóvel efetuaram diversos disparos de fuzil contra o veículo.

Após ser atingido, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Em seguida, os criminosos se aproximaram e efetuaram novos disparos, inclusive de calibre 12. José não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência seguia em andamento até a publicação desta matéria.

