'Arrogância e incompetência': Presidente do Retrô dispara contra árbitro após duelo com o Sport

Árbitro Rodrigo Pereira (Rafael Melo/FPF)

O presidente do Retrô, Laercio Guerra, direcionou críticas diretas ao árbitro Rodrigo Pereira após a derrota por 3 a 2 para o Sport, neste sábado (21), na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

Em jogo marcado por duas viradas no placar, o Retrô vencia por 2 a 1 quando, aos 12 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Rafinha acertou um chute no meia Diego Guerra. O árbitro Rodrigo Pereira aplicou cartão amarelo no lance, mesmo após recomendação de revisão do VAR, comandado por José Woshington, para possível expulsão.

Após a partida, Laercio Guerra foi enfático ao responsabilizar o árbitro pelo desfecho do confronto. “A gente entende que a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo. Estávamos ganhando de 2 a 1. Houve uma expulsão clara do lateral do Sport e, mesmo o VAR chamando, o Rodrigo Pereira optou por não expulsar o jogador”, afirmou Laercio Guerra, em vídeo publicado pelo CAST FC.

Laercio Guerra ainda subiu o tom ao avaliar a atuação do árbitro. “É um jovem árbitro que tem crescido muito, mas a arrogância e a forma como ele tem conduzido o futebol nos últimos dois anos têm mostrado um pouco da incompetência”, disse.

O presidente também admitiu que poderia ter solicitado arbitragem de fora do estado e confirmou que o clube irá formalizar uma representação contra Rodrigo Pereira junto à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

