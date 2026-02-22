Mulher trans é morta com golpes de faca no Sertão de Pernambuco

O caso aconteceu neste sábado (21) em uma residência na Vila Saraiva, no município de Trindade, no Sertão do estado

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher trans de 32 anos morreu após ser esfaqueada neste sábado (21), na Vila Saraiva, em Trindade, no Sertão pernambucano. A vítima foi identificada como Samanta.

Segundo informações repassadas pela polícia, moradores acionaram as equipes após ouvirem uma discussão dentro de uma residência da localidade. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima ferida, enquanto o suspeito já havia deixado o imóvel.

Após buscas na região, os agentes localizaram Antônio Santos Rodrigues, de 38 anos, apontado como companheiro da vítima e principal suspeito do crime.

De acordo com a polícia, ele tentou fugir e resistiu à prisão, mas acabou sendo detido. Com ele, foi apreendida a faca que pode ter sido usada no ataque.

A mulher chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde em Trindade e, diante da gravidade dos ferimentos, foi transferida para Ouricuri, onde não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que prendeu em flagrante delito um homem de 38 anos. Ele foi autuado pelo homicídio consumado. O caso foi registrado na delegacia de Araripina.

“O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis”, destacou a corporação.

