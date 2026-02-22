Segundo a GCM, a embarcação colidiu contra um píer às margens do rio.

Acidente com lancha mata seis pessoas na divisa de SP e MG (Divulgação/Corpo de bombeiros)

Seis pessoas morreram, entre elas uma criança, três mulheres e dois homens, após um acidente com uma lancha no Rio Grande, na região da fronteira entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), na noite de sábado, 21. Outras nove pessoas conseguiram sobreviver. As informações foram confirmadas para o Estadão pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina.

Segundo a GCM, a embarcação colidiu contra um píer às margens do rio. A estrutura estava sem iluminação no momento do impacto.

Ao todo, 15 pessoas estavam na lancha. Moradores da região ajudaram no resgate, junto com mergulhadores e agentes da GCM. Seis vítimas morreram ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento e Uberaba também foram acionadas para atender a ocorrência.

Até agora, não há confirmação se as mortes foram provocadas por afogamento ou pelos ferimentos decorrentes da batida.

Duas pessoas foram encaminhadas a uma unidade de saúde em Rifaina com ferimentos leves e já receberam alta.