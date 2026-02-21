Casal é alvo de tiros dentro de casa em Petrolina; mulher morreu no local

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher foi morta a tiros, nesta sexta-feira (20), no bairro Maria Auxiliadora, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O companheiro dela, de 32 anos, também foi ferido.

Segundo informações extraoficiais, homens armados teriam invadido a residência do casal e disparado contra eles. A vítima, identificada como Ana Clécia, morreu no local. Wellington Bruno, parceiro dela, foi socorrido e está fora de risco.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

Confira a nota completa

A Polícia Civil de Pernambuco, através da 25ª Delegacia de Homicídios - Petrolina, informa que registrou no dia 20, a ocorrência de homicídio consumado e tentativa de homicídio no bairro Maria Auxiliadora. Uma mulher de idade não informada foi a óbito após ser ferida por disparos de arma de fogo no interior da sua residência. O companheiro da vítima fatal, um homem de 32 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade hospitalar. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

