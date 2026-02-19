Três mulheres são assassinadas em 24h no interior de Pernambuco

As mulheres foram assassinadas entre a última terça (17) e a quarta-feira (18) no interior de Pernambuco

Vídeo registra momento em que uma mulher é abordada por criminosos em Petrolina (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma sequência de assassinatos de mulheres foi registrada em menos de 24 horas em diferentes regiões de Pernambuco. Os crimes ocorreram no Agreste e no Sertão.

Manicure executada dentro de casa em Santa Cruz do Capibaribe

O caso mais recente aconteceu na noite desta quarta-feira (18), no bairro Rio Verde, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi a manicure Maria Eduarda Gomes do Nascimento, de 25 anos, morta com dez disparos de arma de fogo dentro da própria residência, na Rua Belarmino Pereira.

Segundo informações iniciais, homens armados invadiram a casa e efetuaram os tiros. A jovem morreu no local antes da chegada do socorro. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Testemunhas relataram que Maria Eduarda trabalhava como manicure e designer de unhas em gel e era bastante conhecida na comunidade.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.

O caso foi registrado como homicídio consumado e segue sob investigação da delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.

Mulher morta dentro de casa em Ouricuri

Na noite da terça-feira (17), uma mulher de 31 anos, identificada como Margarida Gomes dos Santos, foi assassinada a tiros dentro de casa em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. Na ocasião, o companheiro também foi atingido pelos disparos.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram de motocicleta e efetuaram vários disparos contra as vítimas que estavam no imóvel. Margarida morreu ainda no local.

O companheiro dela foi socorrido para uma unidade de saúde. O estado de saúde não foi divulgado. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Ouricuri.

Crime em frente de casa em Petrolina

Ainda na terça-feira (17), outra mulher foi morta a tiros no bairro Dom Avelar, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A vítima, identificada inicialmente como Bruna Cândido, de 32 anos, estava sentada em uma cadeira de balanço em frente à residência, na Rua do Fosfato, quando foi surpreendida por dois homens armados que chegaram de motocicleta e dispararam várias vezes.

Ela chegou a ser socorrida pelo marido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada.

O caso está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Petrolina.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento nas três ocorrências até o esclarecimento dos crimes e identificação dos autores.

