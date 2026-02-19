Metrô do Recife: falha na rede aérea causa paralisação do ramal Camaragibe
A falha ocorreu na noite desta quarta-feira (18), entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião do Metrô do Recife
Publicado: 19/02/2026 às 07:17
Passarela na Estação Central do Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O ramal Camaragibe do metrô do Recife segue paralisado nesta quinta-feira (19), após uma queda na rede aérea registrada na noite da quarta-feira (18).
Conforme a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, o problema foi registrado por volta das 22h50 no trecho entre as estações Estação Camaragibe e Estação Cosme e Damião, na Linha Centro.
Segundo a CBTU, equipes técnicas atuam para restabelecer o funcionamento do sistema elétrico responsável pela alimentação dos trens.
Apesar dos trabalhos de manutenção terem sido iniciados ainda durante a noite, a normalização do serviço não havia ocorrido, mantendo o ramal Camaragibe sem operação.
A concessionária informou ainda que a retomada das viagens depende da conclusão dos reparos e que novas informações serão divulgadas assim que houver previsão para reabertura do trecho.